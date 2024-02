Bereits am Sonntagabend hat ein Unbekannter in Süd einen Stein gegen das Fenster einer Wohnung geworfen. Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, wurde der Vorfall gegen 20 Uhr von der 74-jährigen Bewohnerin in der Pfalzgrafenstraße bemerkt, die den Täter aber nicht mehr zu Gesicht bekam. Der Schaden an der Fensterscheibe wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.