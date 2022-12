Mit Blick auf weiter steigende Mietpreise appelliert der Stadtkreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an die Politik, dringend einzugreifen. Hintergrund: Das Institut der deutschen Wirtschaft hat alarmierende Daten zu weiter steigenden Mieten und Nebenkosten veröffentlicht. Dazu erklärt Awo-Stadtkreisvorsitzender Holger Scharff, der auch Vizepräsident der Awo Pfalz ist: „Neben den immens gestiegenen Kosten für Energie machen auch immer höhere Mietpreise das Wohnen teurer. Immer mehr Menschen, auch aus der sogenannten Mittelschicht, geraten so in Bedrängnis – das bekommen wir in unseren Beratungsstellen hautnah mit. Der Weg ist klar: Wir brauchen mehr Wohnungsbau der öffentlichen Hand und einen echten Mietendeckel, damit nicht immer absurdere Preisforderungen aufgerufen werden können. Wohnen darf kein Armutsrisiko sein – es ist ein Menschenrecht.“ Die Politik dürfe hier nicht wegschauen, sondern muss konsequent und zügig handeln. Die Awo setze sich bereits seit vielen Jahren für „bezahlbares Wohnen“ ein, unter anderem im Bündnis Mietenstopp.