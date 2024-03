Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Ludwigshafen leben Menschen aus 150 Nationen. Etwa 53 Prozent der Einwohner haben mittlerweile einen Migrationshintergrund. Ihre Interessenvertretung soll der Beirat für Migration und Integration sein. Doch Vorsitzender Joannis Chorosis meldet daran erhebliche Zweifel an und und fordert einen radikalen Schritt.

Joannis Chorosis ist in Griechenland geboren. Er verbrachte seine ersten Lebensjahre in Dramas, einer Kleinstadt in der Nähe von Thessaloniki. Er war sechs Jahre alt, als er 1960 mit seinen Eltern nach