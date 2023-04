Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Steffen Euler (32) hat im Herbst seiner Laufbahn noch einmal die Farben gewechselt. Seit dieser Runde spielt er für Fußball-Landesligist SV Ruchheim. Der offensive Mittelfeldspieler wohnt in Maudach und lief für Mainz 05 in der A-Junioren-Bundesliga auf. Euler spielte unter anderem für Großaspach in der Oberliga. Am längsten blieb der Energieberater beim ASV Fußgönheim.

Herr Euler, seit zwei Wochen pausiert der Amateurfußball. Haben Sie einen Trainingsplan erhalten und sind fleißig am Laufen?

(lacht) Klar haben wir