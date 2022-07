68 neue Auszubildende, Beamtenanwärter und dual Studierende hat die Stadtverwaltung Ludwigshafen nach eigenen Angaben für das Jahr 2022/23 eingestellt. So viele waren es noch nie. Im Vorjahr lag die Zahl bei 56 jungen Frauen und Männern, 2020 waren es 50. Ein erster Empfang fand am Freitag im Wilhelm-Hack-Museum statt. Dort hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) „voller Stolz“ die Absolventen dieses Jahrs gewürdigt. Acht von ihnen führen demnach ihren beruflichen Weg bei der Stadt fort. Sieben wurden als Beamte auf Probe ernannt, eine weitere Absolventin fest angestellt.

„Mit Bravour gemeistert“

„Sie haben in den zurückliegenden Monaten alle Herausforderungen mit Bravour gemeistert und jetzt einen qualifizierten Abschluss in der Tasche“, lobte Steinruck. Damit seien alle Voraussetzungen erfüllt, um im Öffentlichen Dienst Fuß zu fassen. Seit 1997 beginnen jährlich zwischen 30 und 60 Nachwuchskräfte bei der Stadt ihre Ausbildung. Insgesamt werden 19 Ausbildungsberufe angeboten. Bewerbungen für das Einstellungsjahr 2023 sind noch bis 30. September möglich: per E-Mail an ausbildung@ludwigshafen.de.