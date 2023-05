Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Akkordeonspieler saß am Fuße der Treppe, die zum Stadtmuseum führt, und spielte ein melancholisches Liedchen in der Herbstsonne. Es schien gerade so, als hätte ihn Regina Heilmann, die Leiterin des Ludwigshafener Stadtmuseums, zum Abschied bestellt. Am Samstag öffnete das Museum zum letzten Mal seine Pforten in den Räumlichkeiten des Rathaus-Centers.

Das Stadtmuseum soll, so die derzeitige Planung, gemeinsam mit dem Stadtarchiv, das noch in der Rottstraße im Stadtteil Süd zu Hause ist, in die Rhenushalle am Luitpoldhafen ziehen.