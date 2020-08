Die Stadt nimmt am Prozess „Stadtdörfer“ des Landes-Innenministeriums teil. Davon sollen Oppau und Edigheim profitieren. Derzeit läuft laut Stadtverwaltung die Befragung in beiden Stadtteilen zu den wichtigsten Zukunftsthemen. Das Ergebnis der Befragung wird am Samstag, 5. September, um 10 Uhr in zwei Workshops vorgestellt. Diese finden gleichzeitig in Oppau im Bürgerhaus und in Edigheim in der Turnhalle der Lessingschule statt. In den Workshops gibt es für Bürger verschiedene Angebote. Dabei geht es um Ziele zu den Zukunftsthemen und um Ideen, wie das eigene Stadtteilprofil geschärft werden kann. Daran anknüpfend werden zentrale Leitprojekte erarbeitet. Die Umsetzung der Projekte soll 2021 beginnen. Um die Covid-19-Vorgaben berücksichtigen zu können, müssen sich Bürger bis 1. September zu einem der Workshops anmelden. Am besten geht dies per E-Mail an stadtdoerfer@ludwigshafen.de. Außerdem können Bürger noch bis Sonntag an der Zukunftsthemenbefragung teilnehmen. Die Unterlagen sind auf der städtischen Homepage www.ludwigshafen.de zu finden.