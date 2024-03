Auf die Frage, wo die Olympiade stattfindet, konnte die Antwort am Sonntag nur Ludwigshafen heißen. Denn nicht in der französischen Landeshauptstadt, wo die großen Spiele in diesem Jahr erst noch anstehen, sondern in der Turnhalle der Gesamtschule Oggersheim wehte am Wochenende der Olympische Geist.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) selbst überzeugte sich vom Erfolg des Modellprojekts „Sporteln in der Familie“, das bundesweit leider noch immer keine Nachahmer gefunden hat. An den Stationen wurde wieder jede Menge Lust auf Sport, auf Rennen, Toben, Geschicklichkeit und vor allem Ausprobieren gemacht. „Die Schlange an der Anmeldung war lang“, betonte Bereichsleiterin Susanne Ziegler. Eine schöne Bestätigung für das Engagement aller freiwilligen Helfer und auch des städtischen Personals. Dabei sei die Anmeldung zwar nicht unbedingt zwingend, aber nur wer sich eine Laufkarte sichert und auch bei den kommenden Terminen dabei ist, nimmt an der Verlosung teil.

Die nächsten Termine

Am Sonntag, 17. März, wird von 10 bis 13 Uhr dann im Hallenbad Süd gesportelt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Wassersportvereine. Und am Sonntag, 7. April, ist in der Igslo-Sporthalle der Abschluss. Erst danach können die Blicke wieder in Richtung Paris gehen.