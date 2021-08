„Rechtzeitig vor der Bundestagswahl entlarvt sich die SPD als Partei der Blender.“ Mit diesen Worten kommentiert Stefan Scheil, AfD-Direktkandidat für die Bundestagswahl im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal, die im Raum stehende Schließung des SPD-Quartierbüros in der Ernst-Reuter-Siedlung (Gartenstadt). „Für die Landtagswahl hat der SPD-Landesverband so getan, als würden ihn die Nöte der Bürger vor Ort interessieren. Nun ist das vorbei, da macht man den Laden wieder dicht“, so Scheil weiter. Vielleicht komme die SPD dann in zwei oder drei Jahren wieder, um rechtzeitig Stimmen abzugreifen. Das sei keine Politik für die Bürger vor Ort. Aber die Quittung dafür könne ja zeitnah an der Wahlurne gegeben werden, bilanziert der 57-Jährige. Wie berichtet, steht die Finanzierung des Stadtteiltreffs auf der Kippe. SPD-Politiker vor Ort, darunter Ortsvorsteher Andreas Rennig, wollen sich für den Erhalt der Anlaufstelle einsetzen.