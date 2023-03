Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SPD-Landesverband betreibt ein Quartierbüro in der Ernst-Reuter-Siedlung in der Gartenstadt. Damit will sich die Partei als Ansprechpartner vor Ort profilieren und Rechtspopulisten etwas entgegensetzen. Doch nun gibt es Unruhe im Viertel. Die Finanzierung für den Stadtteiltreff ist ungewiss. Steht das Projekt vor dem Aus?

Shannon Gage und Maike Kniehase (beide 34) sind empört. Die Frauen haben beim Quartierfrühstück in der Einrichtung erfahren, dass der Stadtteiltreff dreieinhalb Jahre nach der Eröffnung