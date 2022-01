Ab sofort können wieder Förderanfragen an die fünf selbstständigen Stiftungen der Sparkasse Vorderpfalz gestellt werden. Unterstützt werden lokale Projekte in Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt sowie im Rhein-Pfalz-Kreis.

Über die Vergabe der Mittel entscheidet das Kuratorium der jeweiligen Stiftung in der ersten Jahreshälfte und bei Förderanträgen, die später eingereicht werden, ein weiteres Mal in der zweiten Jahreshälfte. Sparkassen-Chef Thomas Traue betont: „Die fünf selbstständigen Stiftungen werden auch in diesem Jahr das ehren- und bürgerschaftliche Engagement nach Kräften unterstützen. Gerade in Zeiten der Pandemie sind die Stiftungen mehr denn je wichtige Unterstützer, um ehrenamtliches Engagement auch finanziell zu unterstützen. Mit ihren Fördermitteln leisten sie einen direkten Beitrag für das soziale und kulturelle Leben in der Region. 2021 haben unsere fünf Stiftungen 49 Projekte – überwiegend aus den Bereichen Kultur, Sport und Bildung – mit rund 145.000 Euro unterstützt.“ Anträge im Netz unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen.