Bei seinem Konzert zum Dritten Oktober zeigt das Sinfonische Blasorchester Ludwigshafen im Bürgerhaus Viernheim mit dem Programm OSTWind die unterschiedlichen Herangehensweisen dreier westlicher Komponisten an klassische Vorlagen aus dem Osten.

Ein Höhepunkt wird dabei sicherlich Rachmaninoffs berühmtes Klavierkonzert Nr. 2 mit dem aus Kasachstan stammenden Solisten Stanislav Novitskiy sein, bei dem das Klavier von zarten Bläsertönen der über 60 Musiker begleitet wird. Der Pianist Stanislav Novitskiy wurde 1988 in Kasachstan geboren. Im Alter von fünf Jahren entdeckte er das Klavier für sich und wurde in die „Republikanische Musikfachschule für Hochbegabte Kinder K. Bajseitowa“ aufgenommen, die er mit Auszeichnung abschloss. Novitskiy studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim.

„Extreme Make-Over“ stammt aus der Feder des niederländischen Komponisten Johan de Meij und trägt den Untertitel „Metamorphosen über ein Thema“ von Pjotr Tschaikowski. Bei der Neuinterpretation des Themas nutzt der Komponist die klanglichen Möglichkeiten eines großen Blasorchesters aus und ergänzt diese sogar, beispielsweise durch ein zehnstimmiges Ensemble aus gestimmten Wasserflaschen. Ebenfalls auf dem Programm steht Modest Mussorgskis Klavierzyklus Bilder einer Ausstellung, welcher von Maurice Ravel für Orchester arrangiert wurde. Besonders bekannt sind hier die Sätze „Das alte Schloss“, „Baba Yaga“ und „Das große Tor von Kiew“, mit dem der Konzertabend eindrucksvoll endet.

Tickets sind im Vorverkauf unter www.sbo-lu.de/tickets für 18 Euro (10 Euro ermäßigt) erhältlich sowie an der Abendkasse (20 Euro / 12 Euro). Inhaber der RHEINPFALZ-CARD erhalten 10 Prozent auf bis zu zwei Tickets.