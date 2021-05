Aufgeblättert: Nach sieben Jahren als Center-Manager der Rhein-Galerie wird Christoph Keimes am 1. September Geschäftsführer der Ludwigshafener Lukom. Veränderungen empfindet der 45-Jährige als etwas Positives – und das spiegelt sich auch in der Wahl seines Lieblingsbuches.

Nein, es ist kein Buch über Corona. Das Werk mit dem Titel „Disruptive Thinking – Das Denken, das der Zukunft gewachsen ist“ ist 2017 erschienen, als die Welt noch nicht ahnte, dass sie in wenigen Jahren ein kleines Virus im Würgegriff haben würde. Aber es könnte ein Buch über Corona sein. „Denn es geht darum, dass eine lineare Entwicklung abrupt unterbrochen worden ist und man sich darauf einstellen sollte, die Dinge anders zu betrachten“, sagt Christoph Keimes.

Neuer Posten ab September

Das sonnengelbe Buch mit den großen schwarzen Buchstaben auf dem Titel ist ihm im Sommer 2018 zufällig in die Hände gefallen, und nachdem er eine Weile darin geblättert hatte, hat er es gekauft. „Ich glaube, sogar hier bei Thalia“, sagt der 45-Jährige beim Gespräch in seinem Büro im Centermanagement der Rhein-Galerie. Hier wird er sich bald verabschieden, um nach dem Sommerurlaub seinen neuen Posten als Geschäftsführer der Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) anzutreten. Er folgt auf Michael Cordier, der in Ruhestand gegangen ist.

Christoph Keimes, das merkt man ihm an, freut sich auf die neue Aufgabe, auf ein neues Betätigungsfeld nach zwölf Jahren bei der ECE, in denen er für verschiedene Einkaufszentren in Deutschland verantwortlich war. Und das in einer Zeit, in der sich die Einkaufsgewohnheiten der Bevölkerung und die Situation des Einzelhandels dramatisch verändert haben. Stichwort Online-Shopping. „Man sollte die gedankliche Trennung zwischen stationärem Einzelhandel und digitalen Kanälen allmählich aufheben“, sagt er. Genauso wie es ihm auch gefällt, dass er in dem Buch einen Code findet, der es ihm erlaubt, mit dem Smartphone weiterzulesen.

Vom Umgang mit Veränderungen

Mit den Themen, die der in Heidelberg geborene Autor, Zukunftsforscher und Philosoph Bernhard von Mutius in dem Buch anreißt, beschäftigt sich Keimes nach eigenem Bekunden „tagtäglich“. Mit der Frage, wie wir mit Veränderungen umgehen, setze er sich gerne auseinander, sagt der aus Düsseldorf stammende studierte Betriebswirt. „Ich lese auch gerne mal einen Krimi, aber hier geht es um die Stimulierung des Kopfes. Und um den Versuch, die Zukunft zu denken.“

Eine Zukunft, in die der 45-Jährige als „grundoptimistischer Mensch“ blickt. „Uns fehlt noch die zuverlässige Glaskugel“, sagt er, „aber wahrscheinlich ist es auch gut, dass wir sie nicht haben.“ Niemand, sagt er, habe sich vorstellen können, dass die auf Verbrennungsmotoren setzende Automobilindustrie von Tesla „in rasender Geschwindigkeit links überholt“ wird. Oder wie sehr das Smartphone den Alltag prägt und die sogenannten Sozialen Netzwerke unsere Kommunikation. „Als wir jung waren, war es ja schon eine Weltrevolution, eine SMS zu schreiben“, sagt der mit seiner Familie in Plankstadt lebende Keimes. Für seine drei Kinder im Alter von sechs, zehn und zwölf Jahren sei das unvorstellbar. Genau so absurd erscheinen werden ihnen die drei Fernsehprogramme aus der Jugend ihrer Großeltern und die Art, wie sie Musik hörten: mit Schallplatten.

Wie wird sich Corona auswirken?

„Wie wird das in zehn Jahren aussehen?“, fragt sich Keimes und zeigt auf seinen Schreibtisch. „Werden wir überhaupt noch am Computer arbeiten?“ Corona, glaubt er, habe den Trend zum mobilen Arbeiten verstärkt. Auch die vielfache Nutzung des Homeoffice, aus der Not des Abstandsgebots und der fehlenden Kinderbetreuungsmöglichkeiten geboren, werde bleiben. Und dass weniger Reisekosten anfallen, werde sich ökologisch auch positiv auswirken.

Wenn man sich an früher erinnere, dann habe man vor allem positive Bilder im Kopf, sagt Keimes. „Aber früher hatten Unternehmen autoritäre Führungen. Da hat man nicht von Teamarbeit auf Augenhöhe gesprochen.“ Der Prozess der Veränderung werde niemals aufhören, nicht in digitaler, nicht in sozialer und nicht in kultureller Hinsicht. Und da sich die Welt mit ihrem technologischen Fortschritt und ihren globalen Wirtschaftskreisläufen rasant weiterentwickle – wenn auch gebremst durch Corona –, gelte es, seine Denkstrukturen anzupassen. „Querdenken ohne Geländer“ nennt Autor von Mutius das Konstrukt, und Christoph Keimes gefällt das Bild: die Gedanken schweifen zu lassen, ohne dass sie irgendetwas aufhält.

