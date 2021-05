Es ist seit einiger Zeit Tradition im Capitol, mit dem Programm „Dead Men’s Poetry“ an Allerheiligen die im zurückliegenden Jahr verstorbenen Musiker zu ehren. Das Capitol-Ensemble spielt ein Stück der Komponisten oder Interpreten, Bild und Name werden eingeblendet. In diesem Jahr musste die Capitol-Familie auch an einen Künstler aus den eigenen Reihen erinnern. Das war ein besonders bewegender Moment.

Die ersten drei Töne auf der Mundharmonika, und jeder erkennt „Spiel mir das Lied vom Tod“. Da sitzt man als Zuhörer mit Maske unter weiteren Maskierten im Saal, weiß, dass dies die letzte Veranstaltung vor dem Lockdown der ganzen Kulturbranche ist, und den ganzen Abend lang wird uns ein Toter nach dem anderen ins Gedächtnis gerufen. Ein bisschen gruselig ist das schon. Anlass für das Stück war der Tod von Ennio Morricone, der insbesondere durch seine Musik für italienische Western bekannt geworden ist.

Von Kraftwerk bis Gottlieb Wendehals

Moderator Georg Veit, künstlerischer Leiter der Capitol-Produktionen, geht kurz auf die Situation ein, wirbt um Unterstützung für das Haus und macht Hoffnung, dass es mit vereinten Kräften und Unterstützung des Publikums eine Zukunft gibt. Dann nimmt die Show Fahrt auf. Der musikalische Direktor Martin Preiser hat eine tolle Band um sich geschart und für jede Stilrichtung ein Arrangement eingerichtet. Denn dieses Programm geht quer durch alle Genres der populären Musik. Wir hören ein Stück der Techno-Pioniere von Kraftwerk, deren Mitgründer Florian Schneider-Esleben verstorben ist, und einen betont albernen Schlager von „Gottlieb Wendehals“, einer Kunstfigur von Werner Böhm. Wir erfahren verblüfft, dass hinter dieser Figur ein begabter Jazzmusiker steckte, der in Hamburg Ella Fitzgerald, Louis Armstrong und andere am Klavier begleitete.

Große Musiker aus der DDR

Der schnelle Groove von „I’m so excited“, der an Bonnie Pointer von den Pointer Sisters erinnert, packt die Zuhörer. Ruhiger ist die Stimmung, als französische Chansons von Juliette Greco und Marie Laforêt erklingen. Musikern der ehemaligen DDR ist ein eigener Programmabschnitt gewidmet. Geehrt werden Klaus Selmke, Schlagzeuger bei City, Helmut Richter, der für Karat den Text zu „Über sieben Brücken“ geschrieben hat, sowie Harry Jeske, der Mitbegründer der Puhdys. Zwei Instrumentalstücke erinnern an große Jazzer, die Pianisten Wolfgang Dauner, Lyle Mays und McCoy Tyner, Bassist Garry Peacock und weitere.

Im Mittelpunkt stehen natürlich die Sänger, die in so vielen Genres auftreten und ihre Sache nicht nur gut, sondern beeindruckend machen. Das sind Sascha Krebs und Sascha Kleinophorst, Marion LaMarché und Kathi Presser sowie als besonderer Gast Céline Bouvier, die eigentlich als Star in der Capitol-Produktion „Ein Käfig voller Narren“ auftreten sollte. Hier präsentiert sie das zur Hymne gewordene „I am what I am“.

Spürbar berührt sind alle auf der Bühne, als sie an einen der ihren erinnerten: Stephan Ullmann, Gitarrist und Sänger aus Ludwigshafen, lebte lange in Mannheim, war immer wieder im Capitol zu Gast und hat bei früheren „Dead Men’s Poetry“-Programmen mitgespielt. Mit „Irgendwo im Nirgendwo“ hat er ein bleibendes Werk geschaffen. Er ist am 11. Juni gestorben.

Auch wenn das Programm als Ganzes ein Requiem ist und, wie Veit formuliert, „Freund Hein wieder reiche Ernte gehalten hat“, ist es doch ein Abend, der von guter Musik und deshalb guter Stimmung geprägt ist. Und bei der ersten Zugabe, Van Halens „Jump“, hält es keinen mehr auf seinem Sitz.