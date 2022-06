Eine angebliche Polizeihauptkommissarin, die laut Polizei bei einem Ludwigshafener Ehepaar anrief und mitteilte, dass deren Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, infolgedessen eine schwangere Frau verstorben sei, hat die beiden Senioren dazu gebracht, einen Geldbetrag von 17.000 Euro an Betrüger zu übergeben. Zunächst hatte man den Senioren laut Polizei mitgeteilt, dass die Tochter gegen eine Kaution in Höhe von 35.000 Euro die Haft umgehen könne. Nach dem Hinweis, dass sie für solch einen hohen Geldbetrag erst zur Bank müssten, hätten die beiden Ludwigshafener dann die Anweisung bekommen, das gesamte Bargeld in ihrem Haus zusammensuchen. Auch nach Schmuck sei bei einem weiteren Telefonat gefragt worden. Den Beamten zufolge ist das Paar dann nach Darmstadt an einen Übergabeort beordert worden, wo das Geld von einer unbekannten Frau übernommen wurde. Ein vermeintlicher Oberstaatsanwalt habe dem Ehepaar dann telefonisch zugesichert, dass am frühen Abend die Tochter von der Polizei zu ihren Eltern gebracht werde. Als dies jedoch nicht passierte, haben die Eheleute laut Polizeibericht ihre Tochter angerufen – diese war zu Hause, die 17.000 Euro der Eltern damit in den Händen von Kriminellen.