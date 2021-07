Das Corona-Schnelltest-Center Ludwigshafen ist seit 1. Juli geschlossen. Sieben Monate lang hat die SI Trading GmbH aus Mannheim in der Walzmühle im Stadtteil Süd nach eigenen Angaben mehr als 10.000 Schnelltests und mehrere Hundert PCR-Tests durchgeführt. Als eines der ersten Schnelltest-Center war es im Dezember 2020 unter der Leitung des Mannheimer Neurologen Lennart Thilmann gestartet. Insgesamt fischte das Center eigenen Angaben zufolge über 300 Corona-Positive heraus und habe so seinen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie geleistet. Jetzt, da die Inzidenz gegen Null tendiere, legt das Schnelltest-Center eine „Sommerpause“ ein. „Sollten die Zahlen wieder steigen, werden wir wieder öffnen“, kündigt SI Trading-Geschäftsführer Jonas Seidel an. 49 Euro kostete der Test pro Person. Familien mit bis zu zwei Kindern zahlten 110 Euro.