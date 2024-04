Gendern bedeutet, Frauen und Männer jeweils anzusprechen. Das setzt sich immer mehr durch. Kein Politiker und keine Politikerin könnte es sich noch leisten, etwas zu sagen, ohne beide Geschlechter anzusprechen. Auch im Straßenverkehr setzt sich offenbar das Gendern durch, wie hier an der Ecke Leuschnerstraße/Bremserstraße zu sehen. Deutlich erkennbar ist, dass der Durchgang für Männer verboten ist, wie das obere Schild zeigt. Frauen mit Kindern mögen bitte rechts abbiegen. Das wirft natürlich Fragen auf: Verstößt die Beschilderung gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung? Was ist mit Menschen, die sich nicht als Mann oder Frau definieren? Oder geht es etwa nur um Menschen mit Hosen und Menschen mit Röcken? Was meinen unsere Leser:innen, Leser_innen und Leser*innen?