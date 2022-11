Die Scherer-Gruppe hat einen ihrer beiden Standorte in Ludwigshafen vergrößert und damit für drei Marken nach eigenen Angaben eine neue Heimat geschaffen. Mit dem Neubau eines Autohauses für die Marken Cupra, Seat und Škoda erweitert das Familienunternehmen aus dem Hunsrück seine Betriebsstätte an der Industriestraße 48-50, an der Scherer bereits seit fünf Jahren Audi-Fahrzeuge verkauft und wartet. Der Škoda-Geschäftsbetrieb ist vom alten Standort in der Bruchwiesenstraße 13 an den neuen Standort umgezogen – laut Scherer „eine Investition in die Zukunft“.

Inzwischen 165 Mitarbeiter

Nach der Übernahme der Mühlenberg-Gruppe durch Scherer im Jahr 2017 sei das Vertriebsvolumen mehr als verdoppelt worden. Die Zahl der Mitarbeiter sei auf derzeit 165 gestiegen und soll weiter wachsen. „Wir fühlen uns in Ludwigshafen sehr gut aufgehoben. Wir bekennen uns hier zur regionalen Identität und Tradition und möchten unseren Kunden weiterhin ein kompetenter und zuverlässiger Partner sein“, sagt Christian Scherer, geschäftsführender Gesellschafter der Scherer-Gruppe.

An der Industriestraße 48-50 vergrößerte das Unternehmen zunächst ab 2021 seine Gebrauchtwagen-Ausstellung, in diesem Jahr folgte nach anderthalbjähriger Bauphase der Umzug mit Škoda von der Bruchwiesenstraße, an der Scherer weiterhin ein VW-Autohaus betreibt, zum neuen Standort. Im gleichen Zug wurde mit der Cupra-Garage, die sich von Design und Atmosphäre von anderen Autohäusern unterscheide, eine besondere Location für die beiden spanischen Marken Seat und Cupra geschaffen. Mit dem Neubau an der Industriestraße möchte Scherer seinen Kunden künftig „einen noch besseren Service bieten“. Kunden profitierten dank des weitreichenden Netzwerks der Scherer-Standorte von einem zusätzlichen Angebot mit rund 4000 Lager- und Vorführwagen. Der zunehmenden Bedeutung der Elektromobilität werde man im neuen Autohaus mit einem großen Bereich gerecht. In Ludwigshafen erzeugt das Unternehmen dank einer Photovoltaikanlage und Wärmepumpe einen Teil seiner benötigten Energie selbst. „Wir setzen auf einen vertrauensvollen Dialog mit unseren Kunden“, sagt Unternehmenschef Christian Scherer. Auch deshalb sei geplant, vor Ort personell weiter aufzustocken, kurzfristig sollen 15 bis 20 Mitarbeiter dazukommen.