Der Schauspieler Michael Mendl zählt zu den bekanntesten und meistbeschäftigten Stars des deutschen Fernsehens. In seinen Anfangsjahren war der Mime, der am Samstag, 20. April, seinen 80. Geburtstag begehen kann, am Nationaltheater Mannheim und am Pfalztheater Kaiserslautern tätig. Im RHEINPFALZ-Interview stöbert er in seinen Erinnerungen.

„Da bricht total die Archäologie aus“, sagt Michael Mendl, als er in Berlin den Telefonhörer abnimmt. Seine offene Freundlichkeit überrascht, denn auf dem Bildschirm gibt