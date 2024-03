Verbunden mit der entsprechend intimen Atmosphäre, besitzt das Mannheimer Schatzkistl in etwa die Größe eines Wohnzimmers. Nächste Woche lädt der Richard-Wagner-Verband daher zu „Wohnzimmer-Konzerten“ in der 25 Jahre alten Kleinkunstbühne an der Augustaanlage.

Die Konzertabende am Dienstag und Mittwoch, 12. und 13. März, finden anlässlich der Verleihung der Mannheimer Wagner-Stele an Peter Baltruschat statt. Sie wird in der Veranstaltung am 12. März an den Theaterleiter und Geschäftsführer des Vereins Kulturnetz Mannheim-Rhein-Neckar verliehen. Dazu präsentiert der Richard-Wagner-Verband mit dem Bariton Joachim Goltz, der Mezzosopranistin Nadja Kaiserseder und der Pianistin Naomi Schmidt drei Künstler aus dem Ensemble des Mannheimer Nationaltheaters.

Entspannter musikalischer Abend

Sie versprechen Melodien aus Opern und Operetten und einen entspannten musikalischen Abend mit Arien und Anekdoten aus der Welt des großen Musiktheaters. Auf dem Programm stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Wagner, Franz Lehár, Ralph Benatzky und anderen.