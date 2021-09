Zu einem Verstoß gegen das Waffengesetz ist es laut Polizei am Montag gegen 17.20 Uhr in der Bismarckstraße (Mitte) gekommen. Die drei Beschuldigten waren zunächst in einer Sportsbar. Als sie die Bar verließen, wurde dreimal mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Noch bevor die Polizei eintraf, verließ das Trio den Ort und flüchtete, um dann kurze Zeit später an der Rhein-Galerie erneut zu schießen. Bei der Fahndung wurden die Verdächtigen anhand der Personenbeschreibung am Rheinufer entdeckt und kontrolliert. Bei einem 36-Jährigen aus Ludwigshafen wurde im Rucksack Munition für eine Schreckschusswaffe gefunden. In einem Gebüsch nicht weit von den drei Tatverdächtigen entfernt, wurde die Waffe entdeckt.

Angeblich Geburtstag gefeiert

Einer der Beteiligten, ein 40-Jähriger aus Ludwigshafen gab an, dass der 36-Jährige Geburtstag habe und sie diesen mit den Schüssen feiern würden. Die drei Personen waren teilweise erheblich alkoholisiert. Da der 40-Jährige dem erteilten Platzverweis nicht folgte, wurde er in Gewahrsam genommen. Den 36-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen des Mitführens einer Waffe, ohne im Besitz eines Waffenscheins zu sein. Ob seien Begleiter ebenfalls mit der Waffe geschossen haben, wird noch ermittelt.