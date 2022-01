Die Feuerwehr hat am Mittwochmittag einen Brand im Stadtteil Süd gelöscht. In einem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus in der Roonstraße war in der Küche einer Wohnung im dritten Stock Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde um 11.54 Uhr alarmiert. Als die Wehrleute eintrafen, war das Küchenfenster durch die große Hitze geborsten. Qualm drang nach außen und ins Treppenhaus. Flammen schlugen ins Freie, wie die Feuerwehr weiter berichtet. Ein Bewohner des Hauses wurde mit einer Drehleiter gerettet, ein weiterer wurde durchs Treppenhaus nach draußen gebracht. Laut Polizei sind in dem Haus 32 Personen gemeldet. Zehn waren zum Zeitpunkt des Brandes zu Hause und wurden während der Löscharbeiten in einem Linienbus untergebracht. Zwei Personen wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung an den Rettungsdienst übergeben. Die Brandwohnung ist nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr bewohnbar, der Rest des Hauses hingegen schon. Der Bewohner der ausgebrannten Wohnung sei bei Bekannten untergekommen. Wie hoch der Schaden ist, muss nun ein Gutachter schätzen. Auch die Brandursache wird noch ermittelt. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in den Nachmittag. Dabei kam auch ein Gerüstwagen mit Hebebühne zum Einsatz, um die ausgebrannten Küchenmöbel auf die Straße zu bekommen. Die Technischen Werke Ludwigshafen waren ebenfalls vor Ort, um sich um Strom- und Wasserleitungen zu kümmern.