Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fußball-Landesligist SV Ruchheim erwartet am Sonntag, 15.45 Uhr, den SV Gimbsheim. Beide Mannschaften zählen zum Kreis der Verfolger des Führungsduos RWO Alzey und TuS Altleiningen. Ruchheim strebt den dritten Heimsieg in Folge an.

Eine Partie der Ruchheimer in der neuen Spielzeit wurde verlegt, einmal war das Team spielfrei, und insofern ist der Blick auf die Tabelle nicht aussagekräftig. Platz neun spiegelt nicht das Leistungsvermögen