Eine Rußwolke über dem BASF-Werk war am Donnerstagvormittag weithin sichtbar. Nach Angaben einer Sprecherin des Unternehmens war das seit Monaten andauernde Anfahren der neuen Acetylenanlage die Ursache für die Fackeltätigkeit samt der Rauchfahne. Ihren Angaben zufolge bestehe das Anfahren der neuen Anlage aus vielen einzelnen Schritten und Komponenten. Dabei springe immer mal wieder die Fackel an. Dieses Mal sei dies mit einer stärkeren Rußbildung einhergegangen. Die BASF-Sprecherin versicherte aber, dass keine Störung vorgelegen habe, auch das schwüle und gewittrige Wetter habe hier keine Rolle gespielt. „Es handelt sich einfach um einen Teil eines riesigen Prozesses“, so die Sprecherin. Man müsse eben alles korrekt einstellen. Ihren Angaben zufolge wird es noch „einige Zeit“ dauern, bis das Anfahren der Acetylenanlage abgeschlossen ist. Bereits Anfang des Jahres war wegen deren Inbetriebnahme über Wochen die Fackel immer wieder in Betrieb gewesen.