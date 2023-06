Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) verkürzt während der Sommermonate die Öffnungszeiten ihrer Mobilitätszentralen in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg: Ab 7. Juni haben die Mobilitätszentralen mittwochs ganztägig geschlossen. Die RNV begründet die Entscheidung auch damit, dass durch diesen Schritt die weiterhin hohe Anzahl von Bestellungen für das Deutschlandticket sowie Tausende Anfragen im Zusammenhang mit der Umstellung bestehender Abos und der Bereitstellung neu bestellter Tickets schneller abgearbeitet werden könnten. An den restlichen Tagen bleiben die Öffnungszeiten unverändert: montags, dienstags von 9.30 Uhr bis 16 Uhr, donnerstags von 10 Uhr bis 18 Uhr sowie an Samstagen von 10 Uhr bis 14 Uhr. Der telefonische Kundenservice ist darüber hinaus montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr unter 0621 465-4444 erreichbar.