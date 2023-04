Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die VR Bank Rhein-Neckar schließt am Ende des Jahres ihre Filiale in Rheingönheim. Die Kundenfrequenz habe stark abgenommen, heißt es. Den Stadtteilbewohnern wird nun angeboten, künftig die VR Bank-Filiale in der Gartenstadt zu nutzen.

Angesichts der angekündigten Filial-Schließung zeigt sich Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann (CDU) besorgt, dass vor allem ältere und nicht sehr mobile Menschen unter der Schließung