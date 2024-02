Der TFC Ludwigshafener benötigt ausgerechnet gegen die zwei Spitzenteams der 1. Regionalliga an diesem Wochenende einen Sieg, um die Chance auf den Klassenverbleib zu wahren.

Der TFC Ludwigshafen bestreitet seine zwei letzten Heimspiele der Hallenrunde am Samstag (17.30 Uhr) gegen den Tabellenführer ASV München und am Sonntag (15 Uhr) gegen den Zweiten HTC Würzburg im Schulzentrum Mundenheim.

Nach der Niederlage gegen den Tabellensechsten Mainz, der so als Schlusslicht seinen ersten Sieg der Saison feierte, folgte am vergangenen Wochenende die 5:13 (0:7)-Schlappe gegen Hanau. Damit steht der TFC vor einer fast unlösbaren Aufgabe in den anstehenden zwei Partien.

„Es kam unter der Woche noch zu einer Aussprache mit der Mannschaft. Über die letzten Leistungen, gerade gegen Mainz und Hanau. Wir hoffen, dass wir so nochmal einen neuen Anstoß bekommen drei Spieltage vor Schluss“, sagt TFC-Trainer Philipp Grimmer.

Zwei siege in drei Spielen

Mit fünf Punkten Rückstand auf den rettenden vierten Platz braucht der TFC mindestens zwei Siege in den letzten drei Spielen der Saison. Diese finden in absteigender Reihenfolge mit den drei Top Mannschaften der Liga statt. Am Samstag geht es gegen den Tabellenersten ASV München, der das Hinspiel 12:6 gewonnen hatte.

„Wir wollen erst einmal besser in die Partie kommen als im Hinspiel, als wir nach noch nicht einmal zehn Minuten bereits mit vier Toren zurücklagen. Dann wird es natürlich mehr als schwer, noch etwas Zählbares mitzunehmen. Das haben wir vergangenen Woche auch gegen Hanau zu spüren bekommen, als wir die Anfangsphase komplett verschlafen haben“, sagt Grimmer.

Auch ein Spitzenspiel

Wie der TFC bestreitet der ASV München sowie der am Sonntag gastierende HTC Würzburg zwei Spiele am Wochenende. Während es für den TFC in beiden Partien um den Abstieg geht, duellieren sich der ASV und HTC um die Tabellenspitze sowie um den damit einhergehenden einzigen Aufstiegsplatz. Lediglich ein Punkt trennt die beiden Konkurrenten. Für beide geht es gegen den 1. Hanauer THC, der mit Siegen gegen beide Mannschaften ebenfalls noch Chancen auf den Titel hat.

„Der HTC gehört zu den besten Mannschaften der Liga und steht nicht umsonst soweit oben in der Tabelle. Auch hier gilt es für uns, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten. Das ist uns in den vergangenen Wochen überhaupt nicht gelungen. Nun muss es endgültig klappen. Wir haben zumindest schon einmal das Glück, dass der ein oder andere Erkrankte in den Kader zurückkehren wird. Ansonsten wird es im Vergleich zur letzten Woche Veränderungen geben. Vor allem bei der Stürmerposition wird es der ein oder andere schwer haben, in den Kader zu kommen“, erklärt Grimmer.