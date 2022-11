Eine gute und eine schlechte Nachricht hatte Bereichsleiterin Gabriele Bindert dem Friesenheimer Ortsbeirat für den Quellgarten im Ebertpark am Dienstag mitgebracht. „Wir haben eine Machbarkeitsstudie für die Sanierung des Quellgartens erstellt und die Zusage für eine Bundesförderung über 200.000 Euro.“ So weit, so gut. Allerdings koste allein die Sanierung von Becken, Sprudlern und Rohren rund 500.000 Euro. Hinzu kommen 205.000 Euro für die Sanierung von Technik und Arbeitslohn. „Bei einem städtischen Anteil von 405.000 Euro besteht deshalb bei der aktuellen Haushaltslage keine Aussicht auf eine Umsetzung.“ Bleibt die Studie als positives Signal. „Wir wissen jetzt, was wir zu tun haben.“