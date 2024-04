Der Wander-Terminplan für den Monat Mai der Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins (PWV) bietet mit zehn Einzelveranstaltungen „für jeden etwas“ – angefangen mit einer anspruchsvollen Weitwanderung (30 Kilometer) am 1. Mai in der Westpfalz-Region um Steinalben und Waldfischbach über eine Radtour am 2. Mai (40 Kilometer) zu den vorderpfälzischen Waldhütten in Böhl und Iggelheim und vier Leichtwanderungen (zwischen zehn und 13 Kilometer) in den Odenwald und nach Nordbaden bis zur ersten Gemeinschaftswanderung der vier Ludwigshafener PWV-Ortsgruppen Oppau, Oggersheim, Rheingönheim und Lu/Ma am 4. Mai von Bad Dürkheim zum bewirtschafteten Forsthaus Lindemannsruhe (13 Kilometer). Die vier bequemen Leichtwanderungen führen zum Königstuhl und Bergfriedhof bei Heidelberg (8. Mai), in den östlichen Odenwald bei Mosbach (15. Mai), erneut zum Königstuhl und nach Leimen (22. Mai) und auf die Ketscher Rheininsel (29. Mai), wo auch die Pfarrerin Susanne Schramm (Citykirche) dabei sein wird.

Anmeldungen bereits möglich

Drei mittelschwere „normale“ Wanderungen haben keine besonderen organisatorischen Akzente: Am 11. Mai geht es nach Münchweiler/Rodalben, am 18. Mai nach Bruchmühlbach/Landstuhl (jeweils 17 Kilometer) und am 25. Mai in den Odenwald nach Gammelsbach/Beerfelden (14 Kilometer). Anmeldungen sind bereits jetzt möglich: Am Dienstag von 10 bis 12 Uhr und am Freitag von 16 bis 18 Uhr ist die PWV-Geschäftsstelle in der Ludwigshafener Maxstraße (Telefon 0621 516859) besetzt. Man kann sich auch per E-Mail an info@pwv-luma.de informieren und anmelden.