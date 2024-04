Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einem sogenannten Unterbringungsverfahren vor dem Landgericht Frankenthal wird ein 50-Jähriger aus Ludwigshafen beschuldigt, zwischen Januar 2022 und Mai 2023 an verschiedenen Orten in Ludwigshafen in stark alkoholisiertem Zustand Straftaten begangen zu haben: darunter Erpressung, Bedrohung und Beleidigung.

Seiner Mutter soll er mehrfach gedroht haben, dass er sie töten werde, wenn sie ihm kein Geld gebe. Wegen einer psychischen Erkrankung und der von ihm ausgehenden Gefahr fordert die Staatsanwaltschaft die