Bei Verkehrskontrollen der Polizeiautobahnstation Ruchheim am Donnerstag auf der B9 im Bereich Rheingönheim wurden insgesamt 36 Fahrzeuge kontrolliert. Bei zwölf Lkw hatten die Fahrer den Beamten zufolge den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt. Zudem wurden elf Pkw beanstandet, deren Fahrer gegen die Gurtpflicht verstießen. In einem Fall waren in einem Auto drei Kinder nicht entsprechend gesichert. Diese saßen unangeschnallt und ohne Kindersitz auf der Rückbank. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Bekannter brachte wenig später entsprechende Kindersitze zum Kontrollort. Erst nachdem die Kinder ordnungsgemäß gesichert waren, durfte die Frau ihre Fahrt fortsetzen.