Bei Polizeikontrollen in der Mannheimer Straße ( Oggersheim) hat die Polizei am Dienstagmittag zwischen 11.15 und 12.45 Uhr 15 Autos überprüft. Acht Fahrer nutzten während der Fahrt ein Mobiltelefon, fünf waren nicht angeschnallt. Wer mit einem Handy am Steuer ertappt wurde, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen.