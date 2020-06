Ein Polizeihund hat in der Nacht zum Freitag kurz nach Mitternacht dafür gesorgt, dass ein Einbrecher in Mannheim direkt am Tatort festgenommen werden konnte. Der 24-Jährige war in das Vereinsheim des ASV Feudenheim eingebrochen und löste dabei eine Alarmkamera aus. Der Vereinsvorstand wurde via Smartphone über den Vorfall informiert und verständigte die Polizei. Diese umstellte mit mehreren Kräften das Vereinsheim. Der Täter befand sich im Büroraum und versuchte, sich dort zu verschanzen. Dies konnte aber durch den Polizeihund verhindert werden. Der 24-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Der Mann wurde kurz im Krankenhaus behandelt und kam dann auf die Dienststelle in Mannheim-Käfertal.