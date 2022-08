Eine 25-Jährige ist am Freitagnachmittag von einem Mann und einer Frau auf der Treppe am Mannheimer Hauptbahnhof attackiert und verletzt worden. Wie die Bundespolizei am Montag weiter mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 16.25 Uhr auf der Treppe zum Bahnsteig 7/8. Das Opfer sei im Gedränge angegriffen worden und gestürzt. Die 25-Jährige erlitt Abschürfungen an den Knien und an einem Knöchel. Das Paar hatte drei Kinder bei sich und stieg am Bahnsteig 5 in den ICE 577 in Richtung Stuttgart, wie Videoaufzeichnungen zeigten. Der Mann ist wischen 35 und 40 Jahre alt, hat kurze, graue Haare, starke Geheimratsecken und einen Oberlippenbart. Er trug einen grauen Rucksack und schob einen Kinderwagen. Die Frau ist zwischen 30 und 35 Jahre alt, hat lange schwarze Haare, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Sie trug eine dunkle Leggins mit einem weißen Marmormuster und einen grauen Rucksack auf dem Rücken. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Hinweise von Zeugen unter Telefon 0721-120160.