Es ist Tanz, Akrobatik und Schweben, und es ist bald auch in Ludwigshafen zu Hause. Am 2. Juli eröffnet in der Gartenstadt das erste Studio für die Trendsportart Poledance. Es ist das vierte der Kette „Pole and Move“. Bis dahin haben Inhaberin Miriam Saroos und ihre Mitstreiterinnen aber noch jede Menge Arbeit vor sich. Wir haben mit Miriam Saroos gesprochen. Mehr dazu hier.