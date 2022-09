Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) hat am Freitag in der Sportschule Edenkoben die Achtelfinal-Begegnungen im Verbandspokal ausgelost.

Demnach muss Oberligist FC Arminia Ludwigshafen im Achtelfinale beim Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam antreten. Sollte der Verbandsligist ASV Fußgönheim seine noch nicht ausgetragenen Fünftrunden-Partie beim Landesligisten SV Viktoria Herxheim gewinnen, wäre im Achtelfinale Oberligist TSG Pfeddersheim der nächste Gegner des ASV. Offizieller Spieltag ist laut Verband am Mittwoch, 12. Oktober. Die Achtelfinal-Paarungen müssen spätestens bis zum 20. Oktober ausgetragen sein. Die Auslosung für das Viertelfinale findet am 14. Oktober in der Sportschule Edenkoben statt.