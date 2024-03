In einem laut Sparkasse Vorderpfalz packenden Wettbewerb haben Schüler aus Ludwigshafen beim Planspiel Börse ihr Können unter Beweis gestellt. Über einen Zeitraum von 17 Wochen beteiligten sich 243 Jugendliche an dem Finanzspiel. Die Herausforderung für die 102 Spielgruppen aus Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis bestand darin, ein fiktives Startkapital von 50.000 Euro durch kluge Investitionen in vorgegebene Wertpapiere zu vermehren. Nach Abschluss des Planspiels zog die Sparkasse Bilanz und kürte die Gewinner. Den ersten Platz sicherte sich das Team „Nich anfassen“ (BBS Technik 1 LU). Mit einer Steigerung ihres Startkapitals auf 60.986,72 Euro behaupteten sie die Spitzenposition. Die Gruppe „Schäfbl“, ebenfalls BBS Technik 1, sicherte sich Rang zwei mit einem Depotstand von 59.738,29 Euro. Das Schülerteam „DickeBälleSchiebenWelle“ holte sich den dritten Platz mit einem Depotwert von 58.479,73 Euro. Zusätzlich wurde das Team „IAMMEHANIK“ (BBS Technik 1) mit dem Nachhaltigkeitspreis für einen Ertrag von 6226,61 Euro ausgezeichnet. Die Teams wurden mit Geldpreisen im Gesamtwert von 1500 Euro belohnt, während das Team mit dem höchsten Nachhaltigkeitsertrag zusätzlich 300 Euro erhielt.