Nach dem Abriss des ersten Teilstücks der Pilzhochstraße werden am Samstag und am Montag weitere Holzdielen (Baggermatratzen) weggeräumt, die den Untergrund vor Baumaschinen und Schutt geschützt haben. Am Donnerstag wurden die ersten Holzbalken im Bereich der Auffahrt auf die Konrad-Adenauer-Brücke abtransportiert. Die Firma arbeitet sich nun Stück für Stück bis zur Mundenheimer Straße vor. Die Stadtverwaltung wird das freigeräumte Gelände abschließend voraussichtlich am späten Montagnachmittag auf Schäden begutachten und dann über den Zeitpunkt der Öffnung entscheiden. Möglicherweise wird die Passage zwischen Mundenheimer Straße und Berliner Platz noch am Montagabend für Fußgänger und Radler freigegeben, ansonsten wäre Dienstagmorgen vorgesehen. Insgesamt mussten vor Ort rund 2000 Baggermatratzen zum Teil abtransportiert zum anderen Teil in den nächsten Abbruchbereich nach Westen gefahren werden.