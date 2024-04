Für den kommenden Montag hat die Gewerkschaft Verdi bundesweite Protestaktionen an Kliniken angekündigt. Neben dem Klinikum Ludwigshafen ist unter anderem auch die Stadtklinik Frankenthal betroffen. Die Gewerkschafter fordern die Einführung gesetzlich verbindlicher, bedarfsgerechter Personalvorgaben in der Krankenpflege. Hintergrund: Mitte kommender Woche tagt der Gesundheitsausschuss des Bundesrats. Laut Verdi blockiere das Land Bayern eine Reform, die von der Gewerkschaft gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deutschen Pflegerat entwickelt worden sei. Für die Pflege am Bett seien erstmals gesetzliche Vorgaben zur Personalbesetzung vorgesehen, die sich am tatsächlichen Versorgungsbedarf orientieren. „Bedarfsgerechte Personalvorgaben sind entscheidend, um die Abwärtsspirale aus schlechten Arbeitsbedingungen, Berufsflucht und Personalnot zu stoppen“, betont Silke Vorpahl, Gewerkschaftssekretärin für die Pfalz. In allen Krankenhäusern würden Beschäftigte zum Protest zusammenkommen. Laut Verdi-Bezirkschef Jürgen Knoll wird sichergestellt, dass die Patientenversorgung nicht gefährdet sei.