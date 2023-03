Die BG Klinik in Oggersheim lädt für Freitag, 31. März, Pflegefachkräfte zum Pflege-Speeddating ein. Für individuelle Gespräche mit Kaffee und Snacks in entspannter After-Work-Atmosphäre steht Pflegedienstleitung Andrea Jurcicek bereit, heißt es in einer Ankündigung. Besucher können sich mit ihr über einen beruflichen Einstieg bei der Klinik unterhalten und sich über Möglichkeiten der Weiterentwicklung und Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf informieren.

Das Pflege-Speeddating wendet sich an alle Pflegefachkräfte – unabhängig davon, ob sie Berufserfahrung mitbringen oder die Ausbildung gerade erst beendet haben. Eingeladen sind auch Pflege-Auszubildende kurz vor dem Abschluss oder Personen, die nach einer beruflichen Pause den Wiedereinstieg in den Beruf planen.

Das Speeddating läuft zwischen 16 und 19 Uhr in der BG Klinik (Ludwig-Guttmann-Straße 13). Anmeldung per E-Mail an Christian Scheidt unter Sekretariat-PD@bgu-ludwigshafen.de. Weitere Infos gibt es auf der Website der Klinik unter https://www.bg-kliniken.de/klinik-ludwigshafen/bg-klinik-ludwigshafen/veranstaltungen/detail/pflege-speed-dating/ oder im Whatsapp-Chat unter 0173 6426868.