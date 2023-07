Fünf Wanderungen, von denen eine sogar zeitweise unter die Erdoberfläche führt, hat die Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins für den Monat August geplant. Höhepunkt ist am 27. August eine vom Ortsgruppenvorsitzenden Helmut Boos als „schwer“ eingestufte 19-Kilometer-Tour mit Start und Ziel in Winnweiler. Sie führt über die Falkensteiner Schlucht und die Burg Falkenstein zur Kronenbuchhütte und von dort zur Grube Maria, die besichtigt werden soll und Trittsicherheit der Teilnehmer erfordert. Für diese Wanderung ist eine Anmeldung bis spätestens 11. August erforderlich.

Zum Naturfreundehaus Elmstein

Am 5. August geht es von Lambrecht über Breitenstein zum Naturfreundehaus Elmstein-Appenthal (16 Kilometer). Einen Kilometer länger ist am 12. August die Tour von Frankenstein über den Bredenbacher Woog und den Steinernen Tisch zum Ausgangspunkt zurück, und am 24. August (Donnerstag) führt eine Leicht-Wanderung mit Start und Ziel in Gimmeldingen (zwölf Kilometer) zum Forsthaus Silbertal. Nur sechs Kilometer lang ist am 23. August (Mittwoch) eine kleine Senioren-Wanderung im Raum Rohrbach im Odenwald.

Für alle Wanderungen kann man sich bei der Ortsgruppe am Dienstag von 10 bis 12 und am Freitag von 16 bis 18 Uhr unter Telefon 0621 516859 anmelden, oder per E-Mail an info@pwv-luma.de.