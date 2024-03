Auf der B44 kam es am Dienstag gegen 17.20 Uhr zu einem Auffahrunfall. Wie die Polizei mitteilt, erkannte ein 20-Jähriger ein Pannenfahrzeug am rechten Straßenrand der B44 zu spät und fuhr auf dieses auf. Auch ein hinter dem 20-Jährigen fahrender 27-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Auto des 20-Jährigen. Das nachfolgende Auto konnte zwar noch ausweichen, wurde aber durch Trümmerteile beschädigt. Der 20-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro. Die B44 in Fahrtrichtung Ludwigshafen musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis zirka 19.30 Uhr gesperrt werden.