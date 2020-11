Der Stimmzettel für die Ortsvorsteherwahl im Stadtteil Nord füllt sich immer mehr. Mit Anita Hauck gibt es nun eine sechste Bewerberin für den Urnengang am 10. Januar. Erreicht dann niemand die absolute Mehrheit, gibt es am 24. Januar eine Stichwahl. Die Neuwahl ist erforderlich, da Antonio Priolo im September nach schwerer Krankheit gestorben ist. Die 24-jährige Hauck ist Studentin. Sie sagt, dass sie die für ihre Kandidatur notwendigen Unterstützerunterschriften gesammelt und eingereicht habe. Am Donnerstag entscheidet der Wahlausschuss über die Zulassung aller Vorschläge. Hauck gehört dem Ortsbeirat Nord seit 2019 an. Sie arbeitet als Fraktionslose im Gremium mit. Bei der Kommunalwahl stand sie für den Ortsbeirat und dem Stadtrat auf der Liste der SPD. Die ehemalige Miss Lu ist in zahlreichen Vereinen des Stadtteils aktiv und möchte das Ehrenamt stärken und die Stadtteilfeste erhalten. Außerdem möchte sie sich für Sauberkeit und die Bekämpfung wilder Müllablagerungen einsetzen Die weiteren Kandidaten: Osman Gürsoy (SPD), Wolfgang Leibig (CDU), Gisela Witt (Grüne), Bernhard Wadle-Rohe (Linke) und Jessica Bauer (FDP).