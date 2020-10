Osman Gürsoy tritt bei der Ortsvorsteherwahl am 10. Januar 2021 in Nord für die SPD an. Das hat der SPD Ortsverein Nord-West mitgeteilt. Er hatte den 31-jährigen Pädagogen am Freitag einstimmig nominiert. Gürsoy ist derzeit, wie auch Wolfgang Leibig (CDU), stellvertretender Ortsvorsteher der nördlichen Innenstadt und führte die Amtsgeschäfte des inzwischen verstorbenen Ortsvorstehers Antonio Priolo (SPD) bereits während dessen Krankheit mit. Gürsoy arbeitet als Einrichtungsleiter eines Kinderhauses in Mannheim. „Mir ist bewusst, dass die nächste Ortsvorsteherin oder der nächste Ortsvorsteher in wirklich große Fußstapfen treten muss, die Antonio Priolo in unseren Stadtteilen hinterlassen hat,“ sagt Gürsoy. Außer ihm hatte vergangene Woche auch der 55-jährige Leibig seine Kandidatur bekannt gegeben.