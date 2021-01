„Junggebliebener, aktiver Senior sucht Chef für gemeinsame Unternehmungen und Geselligkeit“ – so oder so ähnlich könnte die Partnerschaftsanzeige der Ortsgruppe Ludwigshafen/Mannheim des Pfälzerwald-Vereins aussehen. Seit knapp einem Jahr suchen die Wanderfreunde einen neuen Vorstand.

95 Wandersleute hatten sich am 27. November 1902 im Bürgerbräu Ludwigshafen eingefunden und wählten mit dem Fabrikanten Anton Fasig den ersten Mann an die Spitze des neugegründeten Vereins. Rund 120 Jahre, fast 200 Ortsgruppen und einige Tausend Mitglieder später steht die Ortsgruppe Ludwigshafen/Mannheim als Keimzelle des Vereins praktisch wieder am Anfang. „Wir suchen einen Vorsitzenden“, erklärt der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Richard Hangel. Gerade in einer Zeit des brachliegenden Vereinslebens ohne feste Treffen, Ansprechpartner und nur mit einem „Not-Wanderprogramm“ als verbliebene Aktivität ist das keine leichte Aufgabe.

„Ludwigshafener Hütte“ auf der Kalmit

Anfang 2020 sah die Zukunft des Vereins noch rosig aus. Zwar hatte der Vorsitzende Rolf Kobbert nach zwölfjähriger Tätigkeit als Vorstand vor der Jahreshauptversammlung Ende Februar seinen Rückzug erklärt, aber mit dem Architekten Ronald Kasper war ein Nachfolger gefunden worden. Noch dazu ein Mann vom Fach, dem die rund 440 Mitglieder der Ortsgruppe auch die Renovierung und Erweiterung der eigenen „Ludwigshafener Hütte“ zutrauten. „Die Hütte auf der Kalmit auf 673 Metern ist die höchstgelegene Hütte des Pfälzerwald-Vereins und auch die älteste ihrer Art“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Helmut Boos.

Neuer Vorsitzender sagte wieder ab

Aber die Freude währte nur wenige Wochen. Dann stellte der frischgewählte Vorsitzende sein Amt aus persönlichen Gründen wieder zur Verfügung. „Seither suchen wir nach einer neuen Person, die sich das Amt zutraut“, wirbt Vorstandsmitglied Hangel fast schon händeringend. Vor allem Zeit müsse ein neuer Vorsitzender mitbringen, notiert Hangel in der virtuellen Kontaktanzeige. Kontaktfreudigkeit und ein finanzieller Überblick wären ebenfalls gute Voraussetzungen. „Ideal wäre jemand, der entweder politisch oder durch sein Unternehmen bereits vernetzt ist und juristische, kaufmännische oder steuerliche Vorkenntnisse besitzt.“ Immerhin stehe der neue Vorstand in Personalunion auch der Betreiber-GmbH der Hütte auf der Kalmit vor und soll dort den Umbau vorantreiben. „Wir haben zwar seit 2019 die Baugenehmigung, aber die gesamte Maßnahme liegt derzeit brach“, bedauert Boos. Vor allem sei die Finanzierung durch die aktuell fehlenden Einnahmen unsicher.

Die Ortsgruppe habe schon mehrere Versuche gestartet und probiert es mit ihrer „Kontaktanzeige“ nun auch klassisch an dieser Stelle. „Bewerbungen bitte per Mail an info@pbv-luma.de, an mich direkt unter ksoob@web.de oder per Post an die Geschäftsstelle der Ortsgruppe Ludwigshafen/Mannheim des Pfälzerwald-Vereins, Maxstraße 46, 67059 Ludwigshafen“, sagt Helmut Boos.