Die Discounter-Kette Lidl will ihre Filiale in Oppau neu bauen. Nach Angaben von Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) soll der alte Supermarkt abgerissen und durch ein größeres Gebäude ersetzt werden. Der Standort an der Edigheimer Straße werde vergrößert, dafür habe Lidl ein angrenzendes Grundstück gekauft. Der Ortvorsteher hat gegenüber der Supermarktkette einige Wünsche geäußert: So soll die Höchstparkdauer auf dem Parkplatz von 90 Minuten auf drei Stunden erhöht werden, damit ältere Leute ihre Einkäufe in Ruhe erledigen oder auch bei einem Arztbesuch dort parken können. Zudem sollten die Einkaufswagen mit einer elektronischen Sperre versehen werden, die verhindere, dass die Wagen vom Lidl-Gelände geschoben werden können. Die Oppauer Kerwe soll weiterhin auf dem Lidl-Parkplatz stattfinden, versicherte Meier. Der Ortsbeirat Oppau regte ein Begrünung des Parkplatzes mit Bäumen an – allerdings so, dass die Kerwestände- und zelte dadurch nicht eingeschränkt werden. Helge Moritz (FWG) schlug vor, dass der Lidl-Neubau aufgestockt werden könnte, um Räume für eine Arztpraxis über dem Markt zu schaffen.