Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem im Buschweg (Oggersheim) geparkten Fiat eine Arbeitstasche gestohlen, in der sich unter anderem ein Tablet-PC befand. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 150 Euro geschätzt. In der gleichen Nacht wurde ebenfalls in einen wohl unverschlossenen VW eingedrungen, der in der Kerschensteinerstraße abgestellt war. Das Handschuhfach des Autos wurde durchwühlt und Kleingeld gestohlen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 9632403.