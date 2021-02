In der Nacht zum Sonntag hat die Ludwigshafener Feuerwehr erneut brennende Mülltonnen löschen müssen. Gegen 4 Uhr standen in der Kreuzgasse in Oggersheim zwei Container in Flammen, wie die Polizei weiter mitteilte. Verletzt wurde niemand und weitere Beschädigungen konnten verhindert werden. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich wohl um vorsätzliche Brandstiftung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.