Um die gestiegene Zahl an Elterntaxis vor der Integrierten Gesamtschule in Oggersheim einzudämmen, hat die Verwaltung in die Verkehrsregelung eingegriffen. Die Schilder werden von Autofahrern munter ignoriert. Seit dem Umzug der Schillerschule werden es immer mehr.

„Jeden Tag eine neue Überraschung“ erlebt Familie Mannerz in Oggersheim. Mal haben sie ihre liebe Not, aus der Garage auf die Mörikestraße zu kommen, mal ist die Einfahrt komplett