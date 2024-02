Nach zuletzt zwei Niederlagen beträgt der Vorsprung der Oberliga-Frauen der VTV Mundenheim auf Platz elf nur noch sechs Zähler. Platz zehn, der zum sicheren Klassenverbleib vor der Saison als Ziel ausgegeben wurde, ist damit also noch keinesfalls sicher. Und in dieser Situation kommt am Samstag, 17.30 Uhr, der Tabellenzweite HSG Wittlich ins Schulzentrum Mundenheim. Für VTV-Trainer Andre Rebholz muss diese Konstellation kein Nachteil sein, denn zum einen kann seine Mannschaft gegen den Favoriten befreit aufspielen, zum anderen haben die Mundenheimerinnen schon gezeigt, dass sie in eigener Halle jeden Gegner, bis auf Spitzenreiter Ketsch/Friesenheim, vor Probleme stellen und sogar schlagen können. Eingeplant sind die Punkte selbstverständlich nicht. Aber auch solche Zähler sind dem VTV-Team im Kampf um den Klassenverbleib jederzeit willkommen.